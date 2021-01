‘Plannen voor songfestival zijn jaar later alleen maar beter geworden. Het wordt een historische editie’

Interview / Video Wat er ook gebeurt, het songfesti­val gaat door: alle (on)mogelijkheden op een rij

4 januari Afgelopen jaar was er door de coronacrisis geen Eurovisie Songfestival, maar wat er ook gebeurt: dit voorjaar gaat het festijn in Ahoy door. In welke vorm, dat is de vraag. Hoofdproducent Sietse Bakker (36) over de (on)mogelijkheden van het plannen van een feestje in mei. ,,Het wordt hoe dan ook historisch.’’