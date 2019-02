Pleidooi Rotterdam leidt tot onderzoek rijk naar aparte opvang kansloze asielzoekers

Burgemeester Aboutaleb kondigde onlangs aan bezig te zijn met een lobby om de opvang van asielzoekers structureel te veranderen. Bij de aanvraag in Ter Apel zou er een scheiding moeten komen tussen de grote groep asielzoekers uit onveilige landen, zoals Syrië, en de meelifters die bij voorbaat geen kans maken.



Deze laatste groep uit veilige landen veroorzaakt vaak overlast. In het asielzoekerscentrum (azc) in de Beverwaard zijn ze niet meer welkom, maar een structurele oplossing blijft uit.



,,De werkelijkheid is dat deze kleine groep verantwoordelijk is voor vechtpartijen en pogingen tot verkrachting. Ik heb de staatssecretaris geadviseerd ze op een veilige plek onder te brengen, op bestaande locaties'', was het enige dat Aboutaleb kwijt wilde in de raad.