Pleinbioscoop Rotterdam afgelast om problemen met vergunning: ‘Intens treurige beslissing’

Een kerstmarkt in... augustus? Hier doen ze het gewoon: ‘Haal alvast je ballen voor in de boom’

Ballen voor in de boom, een oliebollenkraam en het kindeke Jezus in een levende kerststal. Een kerstmarkt in hartje zomer? Dat dóén we gewoon, dacht Bianca Verbree (48) van Kroko’s Evenementen. Ze is de organisator van de kerstmarkt die dinsdag in Hellevoetsluis gehouden wordt.

1 augustus