Poepspoor leidt naar jarige olifant Olli

Het verhaal achter de drollen is dat de olifant zo zenuwachtig is voor zijn verjaardag dat hij het laat lopen. Wie het poepspoor volgt, komt uit bij het Sophia Kinderziekenhuis. Dat is de plek waar Olli vandaag zijn geboortedag viert. In het Sophia staat al langer een ‘Olli-drol’: daarin kunnen kinderen hun brieven en tekeningen voor Olli stoppen, iets waar ook gretig gebruik van wordt gemaakt.

De halve meter hoge nepdrollen zorgden de afgelopen weken voor de nodige hilariteit in de wereld. Op het internet circuleren diverse filmpjes waarin het uitwerpsel figureert. Het begint allemaal op Hollywood Boulevard, waar toeristen zich gretig laten fotograferen met de drol. Ook in Rotterdam kan de poephoop op veel belangstelling rekenen: passanten laten zich fotograferen in een houding alsof ze ‘m zelf hebben gedraaid.

Wereldhit

De oer-Olli zag het levenslicht in 2004. Diederiekje Bok en Hein Mevissen bedachten een serie karakters voor een schoonwaterproject waarvan spotjes waren te zien op de Canadese MTV. In 2013 barstte de Olli-mania pas echt los door een Feyenoord-shirtsponsoractie van diergaarde Blijdorp. ,,Het succes van Olli verbaast mij soms ook wel eens,’’ vertelt Mevissen. ,,Als je zoiets bedenkt, denk je niet: dit wordt een wereldhit.’’

Quote Je kunt hem op veel dingen plakken, maar we zullen hem nooit verbinden aan politieke partijen of iets dat met geweld heeft te maken Hein Mevissen, geestelijk vader Olli

Anno 2017 zijn van de olifant tienduizenden knuffels verkocht en ook heeft de olifant zijn eigen computerspel. De gekte is zo groot dat een aantal fans zelfs een Olli-tattoo heeft. Net als in Nederland wordt Olli ook in het buitenland gebruikt als mascotte voor goede doelen. ,,Je kunt hem op veel dingen plakken, maar we zullen hem nooit verbinden aan politieke partijen of iets dat met geweld heeft te maken.’’

Mevissen omschrijft Olli als ‘een beetje naïef’. ,,Het is een vrolijk figuur dat met open ogen door de wereld huppelt. De echte wereld welteverstaan, geen fantasiewereld zoals bij Disney.’’