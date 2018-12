Poes verbrandt pootjes na dutje in motorruimte

Het onfortuinlijke beestje werd halverwege vorige maand door de dierenambulance bij het Dierenopvangcentrum Spijkenisse gebracht. Aan de hand van haar verwondingen konden de medewerkers reconstrueren wat er ongeveer moet zijn gebeurd met Jojo, zoals de langs de weg gevonden poes heet.



Bij binnenkomst bleken de voetjes van Jojo verbrand. Een pootje was zelfs helemaal verbrijzeld, een teken dat ze heeft geprobeerd uit de auto te komen toen die weer reed. Tijdens haar revalidatie kreeg Jojo een nieuwe klap te verwerken: een pootje moest worden afgezet vanwege een infectie.



Jojo is inmiddels flink opgeknapt en wacht nu in Spijkenisse op een nieuw huisje. Haar voormalige eigenaren achterhalen kon niet, aangezien ze niet was gechipt. Dat is inmiddels wel gebeurd.



Volgens een woordvoerster van de Dierenbescherming overkomt elke winter een flink aantal katten iets soortgelijks als Jojo. ,,In de winter is het koud en daarom zoeken katten een lekker warm plekje. Tik daarom altijd op de motorkap, zelfs als je maar even hebt stilgestaan. Of eigenlijk juist dan: want dan is de motor nog warm,’’ zegt Carmen Silos van de Dierenbescherming.