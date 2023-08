Poes Yoda met ernstige gebitsontsteking gedumpt: ‘Ze heeft veel pijn. Help haar’

Na 80 jaar kan Roly (98) door hem geredde Sonja (83) eindelijk omarmen: ‘Ik verlies haar niet meer uit het oog’

,,Je zei dat je me niet zou loslaten”, zegt oorlogsveteraan Roly Armitage (98) nadat hij Sonja Jobes (83) in de armen heeft gesloten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde hij het toen nog 3-jarige Nederlandse meisje in Eindhoven. Helaas verloor hij haar tijdens de oorlog uit het oog. Waarop acht lange decennia volgden, waarin hij op zoek ging naar Sonja. Het geluk bleek aan zijn zijde, want gisteren kon hij haar eindelijk, na al die jaren, weer in de armen sluiten.