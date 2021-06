Poetsqueen Charo grote hit op TikTok: ‘Door mijn filmpjes hebben mensen zin in schoonmaken’

Elke dag weer hutjemutje op elkaar in de klas straks? ‘Niks ervan, wij gaan naar het nieuwe normaal!’

11:48 Studenten van Albeda zullen ook na corona minder vaak op school zijn. De grootste mbo-school in de Rotterdamse regio voert na de zomervakantie een lesrooster in met minder uren in de klas en meer onderwijs op afstand. ,,Corona heeft ons ontzettend veel geleerd, we willen voorkomen dat we teruggaan naar hoe het was. Op naar het nieuwe normaal.”