Politie arresteert leden motorclub om wapens en drugs bij Rotterdams café

Koning van de inkt Tattoo Bob al vijftig jaar op Katendrecht

13:51 Hij begon in de roerige tijd dat Katendrecht een rosse buurt was en alleen zeebonken en lichtekooien een tattoo namen. Zijn zoons zeiden liever niet dat hun vader Tattoo Bob was. Maar in vijftig jaar is er veel veranderd. Bob Moelker is nu pater familias van een familiebedrijf.