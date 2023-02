Politie arresteert twee Rotterdammers na steekpartij in Maastunnel

Onderzoe­ker: Keepers maken wel zeven keer meer kans op polsblessu­re dan veldspe­lers

‘Wat is dat toch met onze Justin Bijlow?’ riep de Feyenoord-aanhang vertwijfeld uit toen afgelopen weekend het onheilsbericht over een nieuwe blessure voor de Feyenoord-goalie bekend werd. Dit keer is het een breuk in de pols die de keeper langere tijd aan de kant houdt. Domme pech? Niet helemaal. Volgens Ellen Kemler, senior onderzoeker bij VeiligheidNL, wijzen de cijfers uit dat Bijlow ook in de risicogroep zit.

7 februari