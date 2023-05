Politie arresteert twee tieners voor mishandeling van man en vrouw bij metrostation Rijnhaven

Van Berkel naar het kalifaat: OM ziet talloze appjes aan haar moeder als bewijs tegen Nikki S.

Talloze appjes stuurde Nikki S. (38 jaar) vanuit het kalifaat in Syrië naar haar moeder in het verre Berkel en Rodenrijs. Juist die berichtjes zijn voor het OM belangrijk bewijs over de deelname van S. aan terreurgroep IS.