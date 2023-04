Politie betrapt 15-jarige met nepwapen en waarschuwt: ‘Neem deze wapens niet mee op straat’

ROTTERDAM VAN TOEN Bij Sterovita was het regelmatig scherven vegen: ‘Melk, vla en yoghurt zaten toen nog in een fles’

Wauw lezers! Wauw! Want we konden bijkans roeien door de reacties, die als voedzame en vooral kerngezonde melk ons mailboxje binnenstroomde. Alsof Joris Driepinter - kent u 'm nog? - zélf de kraan had opengedraaid en ons onderdompelde in allerlei anekdotes en wetenswaardigheden over de fabriek van Sterovita Melkprodukten in de Spaanse Polder, deze week het onderwerp van deze zalige rubriek op zaterdag.