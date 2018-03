Politie bevrijdt gegijzelde vrouw bij tankstation

Column John Buijsman speelde, nee, wás een oude politieman

24 maart Op weg naar Las Palmas stapte ik verkeerd van het stoepje af en viel. Shit. Gauw krabbelde ik op. Want vallen is niet leuk, maar dat anderen het zien is nog erger. Ik liep snel door. Straks zou ik binnen de schade wel bekijken. Las Palmas zag eruit of het gesloten was. Maar er gingen wel mensen naar binnen en ik ook, want ik had een kaartje voor de voorstelling De bizarre nacht van Arie Speksnijder door John Buijsman.