Politie bij Kuip bekogeld met vuurwerk, waterkanon ingezet

Man (50) gewond aangetrof­fen op straat, vermoede­lijk neergesto­ken

In de Bloklandstraat in het Oude Noorden in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een 50-jarige man gewond geraakt. Vermoedelijk heeft hij zijn verwondingen opgelopen bij een steekpartij. De politie onderzoekt de zaak.

17 december