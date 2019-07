Politie: Bumper zou al stoppen door zijn eindexamen

,,Het is altijd al de bedoeling geweest dat Bumper op een gegeven moment uit de spotlights zou verdwijnen’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,We volgden hem van pup tot politiehond, dus dat project heeft een begin en een einde. We hebben 2,5 jaar lang onwijs groot succes gehad met Bumper, meer dan ooit gedacht. Hij is erg goed geweest voor het imago van de politie, heeft zulke mooie dingen meegemaakt. Maar we moeten het doel niet uit het oog verliezen.’’



In september legt de Mechelse herder twee examens af, waarna halverwege september duidelijk wordt of Bumper zichzelf een échte politiehond mag noemen. Ongeacht de uitslag is het ondoenlijk om daarna nog zijn razendpopulaire accounts op Facebook, Instagram en Youtube bij te houden, volgens de politiewoordvoerder. ,,Als Bumper slaagt, gaat hij de operatie in en samenwerken met een hondengeleider. Dan woont hij dus niet meer bij zijn bekende baasje Stephan en draait hij mee in de 24-uursdienst. Dat is veel te ingewikkeld om alsmaar te filmen en regelmatig iets online te plaatsen.’’