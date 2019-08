Politie Delfshaven vindt ouder echtpaar in huis: vrouw gevallen en partner overleden

‘Hoe dom kun je zijn?’, politie haalt dronken man in auto met kale velg van A15

10:02 Ter hoogte van het Rotterdamse Rozenburg heeft de politie vannacht een automobilist aan de kant gezet die in een zwaar beschadigde wagen met 60 km/u over de A15 reed. Op een foto van de Zeehavenpolitie is te zien dat een band van de auto zelfs helemaal is weggesleten. Een blaastest wees uit dat de man veel te veel gedronken had.