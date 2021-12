Politie doet dagenlang onderzoek bij 'teruggetrokken' gezin: 'Als je ze aankeek, zag je angst in hun ogen’

update | video Politie graaft bij woning in Bergschen­hoek na aanhouding van man (74), gezin leefde terugge­trok­ken

Een 74-jarige man is afgelopen week aangehouden in een onderzoek naar huiselijk geweld. Dat maakte de politie vandaag bekend. De Forensische Opsporing doet op dit moment sporenonderzoek in en rondom de woning van de verdachte aan de Zonnebaars in Bergschenhoek.

15:36