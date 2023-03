Politie en Aboutaleb niet eens met boete voor inzet van camera-auto's: ‘Het was crisistijd’

Dertig jaar geleden schreef Lars zijn afstudeer­scrip­tie over een metro naar Hoek van Holland: nu is het zover

Een metro naar Hoek van Holland in plaats van een trein; Lars Lutje Schipholt deed daar dertig jaar geleden al onderzoek naar als stagiair bij de RET. Een goed idee, concludeerde de TU Delft-student. Vrijdag is het feest in Hoek van Holland als de eerste metro’s naar het strand rijden en het project helemaal klaar is. De weg ernaartoe was lang en ging over veel hobbels.