Politie en familie maken zich grote zorgen om vermiste Jelmer van Koert (24)

De Rotterdammer liet een afscheidsbrief achter. Er is ’s middags nog wel telefonisch contact met hem geweest. Pogingen om daarna contact met hem op te nemen, een zoektocht langs bekenden en andere opsporingsmiddelen leverden tot nu toe niets op. De politie vraagt mensen buiten op straat de ogen open te houden voor de jongen met donker krullend haar. ,,Hoe meer mensen het weten hoe fijner het is’’, aldus de woordvoerder. ,,De afscheidsbrief was niet een signaal waar je vrolijk van wordt.’’

Van Koert is 1.90 meter lang, hij heeft een grote bos donker krullend haar, slank postuur en blauwe ogen. Hij droeg een grijze of lichtblauwe spijkerbroek, bruine, suède schoenen, en een wit T-shirt.

Gisteren herhaalde de politie de oproep via Facebook: ,, We zijn nog steeds hard op zoek naar Jelmer van Koert (24). Sinds vrijdag 26 juli heeft zijn familie geen contact meer met hem gekregen. Zij maken zich dan ook veel zorgen. Weet jij waar Jelmer is? Laat het weten en bel 0900-8844.’’