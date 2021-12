Politie graaft bij woning in Bergschenhoek na aanhouding van man (74), gezin leefde teruggetrokken

updateEen 74-jarige man is afgelopen week aangehouden in een onderzoek naar huiselijk geweld. Dat maakte de politie vandaag bekend. De Forensische Opsporing doet op dit moment sporenonderzoek in en rondom de woning van de verdachte aan de Zonnebaars in Bergschenhoek.

De verdachte zit voorlopig vast. Omdat het onderzoek nog loopt, wil de politie tot dusver geen details kwijt over de zaak. Daardoor is het niet bekend wanneer het huiselijk geweld heeft plaatsgevonden, of waar de Forensische Opsporing naar zoekt in en rondom de woning. In de tuin wordt gegraven met een graafmachine.

Volgens een woordvoerder van de politie is de Forensische Opsporing vlak na de aanhouding begonnen met het onderzoeken van de woning. Sinds vrijdag wordt er gegraven in de tuin, dit is vandaag hervat. Een hoveniersbedrijf is ter plaatse om de tuin op te ruimen, zodat de Forensische Opsporing makkelijker kan zoeken naar sporen.

Een hoveniersbedrijf is ter plaatse om de tuin op te ruimen, zodat de Forensische Opsporing makkelijker kan zoeken naar sporen.

Teruggetrokken

Volgens buurtbewoners wonen er een man, een vrouw en twee volwassen kinderen in het huis. Zij zouden teruggetrokken leven. Het gezin komt alleen naar buiten voor noodzakelijkheden als boodschappen en wil geen contact met de buren. Ze schoten snel naar binnen als er mensen in de buurt kwamen en hadden vaak een angstige blik in hun ogen, vertellen de omwonenden. De mensen wonen al tientallen jaren in de woning, die onverzorgd is. Er zat al lange tijd een gat in een van de ramen, de raamkozijnen zijn afgebladderd en er liggen meerdere kapotte dakpannen. Na de aanhouding van de man is de rest van het gezin opgehaald met een taxi.

Hoewel omwonenden hun teruggetrokken buren bijna nooit zagen, zeggen zij dat ze af en toe wel bonken en geschreeuw vanuit het huis hoorden. De wijkgenoten vonden vooral de man een ‘zonderling figuur’. Hij droeg kapotte kleding en maakte een verwarde indruk. De buurtbewoners voelden zich niet bedreigd door het gezin.

De Forensische Opsporing haalt de woning overhoop voor het onderzoek. Er zit al langere tijd een gat in een van de ramen.

