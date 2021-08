Politie grijpt in en beëindigt klimaatprotest bij Shell-Pernis, verschillende actievoerders aangehouden

De file groeit snel aan en is nu al een kilometer lang. Behalve een automobiliste die zich in een kleine personenauto langs de barricades wist te manoeuvreren, komt er niemand langs. Er staan tankwagens in de file, maar ook trucks van andere bedrijven in het havengebied: ,,Ik heb asfalt bij me’’, zegt een vrachtwagenchauffeur in de file. ,,Als ik over een uur niet weg ben, is mijn lading hard.’’



De politie knipt de activisten los van hun barricade en arresteert ze een voor een.



,,We zitten nu in een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis, dat merken we nu met de wateroverlast en bosbranden. We staan bij de grootste raffinaderij van Europa waar ontzettend veel broeikasgassen de lucht in gaan’’, zegt woordvoerster Tessel Hofstede van Extiction Rebellion. ,,Deze actie is niet gericht tegen het personeel dat hier zijn best doet, maar tegen de overheid die keihard aan de slag moet om alternatieve, schone brandstoffen van de grond te krijgen. Als het aan ons ligt, verlaat vandaag geen olie en gas de raffinaderij.’’