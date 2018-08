Politie haalt 11-jarige bestuurder van sportauto van de weg

Column Een 'bedreiging' in meisjes­hand­schrift met roze en blauwe letters

9:00 Drie gemiste oproepen en een berichtje binnen van mijn ex-man: ,,Er is iets op de stoep voor je deur gekalkt.'' Hij zit in mijn woning en ik ben een weekend weg. Net wanneer ik hem wil terugbellen, komt via WhatsApp een foto binnen. Van de buurvrouw: ,,Had je dit al gezien?'' Be Prepared staat er in sierletters. Geschreven met roze en blauw krijt. Wát is dit? Het moet 's nachts zijn gedaan. Wegens een dreigement gericht aan mijn ex, maar op mijn adres, moet alles worden gemeld bij de politie.