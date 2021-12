Politie houdt 64 verdachten aan voor ongeregeldheden rondom Klassieker

Met een verrassingsactie kwamen de spelersbussen van Feyenoord en Ajax vrijwel gelijk aan, waarbij de Amsterdammers via een alternatieve ingang binnenkwamen. Daarna sloeg de sfeer om en zocht een groep van ruim honderd supporters de confrontatie met de ME. ,,Ze hebben ons voor de gek gehouden,’’ was het algehele gevoel.

Op de parkeerplaats voor de Kuip liet een grote groep supporters niet wegjagen door de ME. Met behulp van het waterkanon kon het plein alsnog worden schoongeveegd. Groepjes supporters trokken daarop de omgeving in, onder meer richting Sportdorp.

Onrustig

In de omgeving van het stadion werd het tramverkeer stilgelegd omdat ze niet langs de grote groep supporters konden. Tram 23 reed tijdelijk een alternatieve route via de Beijerlandselaan. Meerdere haltes kwamen daardoor te vervallen, waaronder de halte bij Stadion Feyenoord. Rond 16.30 uur, vlak na het eindsignaal van de Klassieker, kon de tram weer volgens de normale dienstregeling rijden.

Veel op het spel

Dit seizoen stond er tijdens de Klassieker veel op het spel. Feyenoord is nog volop in de race voor het kampioenschap en staat, mét Ajax, op één punt van koploper PSV. De voetballers speelden in een lege Kuip, publiek was niet toegestaan. Gisteren kwam daar nog een tegenvaller bovenop: de wedstrijd in de kroeg kijken werd óók verboden. Uiteindelijk waren de Amsterdammers te sterk voor Feyenoord. In een matige wedstrijd won Ajax met 0-2.