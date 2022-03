Politie houdt na achtervolging zeven minderjarigen aan voor mishandeling

Agenten kregen de melding dat er in de wijk Oostgaarde iemand was mishandeld door een groep jongens. Ook hadden de jongens gedreigd dat zij een mes zouden gebruiken.

De agenten besloten daarop opvallend en onopvallend de wijk in te gaan, op zoek naar de groep. Dat had succes. Na een aantal korte achtervolgingen te voet konden ze in totaal zeven verdachten aanhouden voor openlijke geweldpleging, meldt de politie op Instagram. Zij bleken allemaal minderjarig te zijn.