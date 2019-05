Politie houdt Silfano M. aan voor doodschieten rapper Feis

Verdachte aangehou­den voor steekpar­tij in Rotterdam-West

13:26 Aan de Rauwenhoffstraat in Rotterdam-West heeft een steekpartij plaatsgevonden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het slachtoffer heeft verwondingen aan het hoofd en is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is nog onduidelijk waarom de verdachte begon te steken.