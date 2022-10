Politie houdt twee mannen aan met 80.000 euro en 3 kilo drugs bij zich

De politie was in eerste instantie afgekomen op een melding van een inbraak op de IJsselmondselaan. De twee mannen werden gecontroleerd door agenten, die zo op de ongebruikelijk grote hoeveelheid cash en de drugs stuitten.

En daar bleef het niet bij. Na verder onderzoek werden in een voertuig nog enkele tassen met vermoedelijk verdovende middelen aangetroffen. Alles is inbeslaggenomen, zegt de politie. Of het duo ook betrokken was bij de mogelijke inbraak waarover de politie een melding kreeg, is niet bekend.