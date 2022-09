Politie houdt twee mannen aan voor rijden onder invloed en bezit van vuurwapen

Myriam had de hoop opgegeven: ‘Ik dacht dat het toch nooit zou lukken een kindje te krijgen’

Veel mensen zwijgen over de moeilijke periodes die ze doormaken, en op sociale media lijkt alles rozengeur en maneschijn. Maar niet bij de populaire YouTubers Myriam (31) en haar man Nesim El Ahmadi (29): zij plaatsten een video over hun kinderwens en het daaropvolgende ivf-traject. ,,We willen graag taboes doorbreken.’’

8:49