Politie in Bern op scherp vanwege invasie Feyenoordsupporters

De politie in het Zwitserse Bern vreest dat vanavond en morgen honderden Feyenoordsupporters zonder kaartje naar de uitwedstrijd tegen BSC Young Boys reizen. Een politiemacht is op de been om te voorkomen dat het in en rond het centrum van de hoofdstad en bij het stadion tot ongeregeldheden komt.

Feyenoord kreeg 1800 kaarten toebedeeld voor het uitduel in de Europa League, maar die waren binnen de kortste keren uitverkocht. De kans is groot dat veel fans pogen in Bern een kaartje te bemachtigen voor een thuisvak van Young Boys. In de Zwitserse hoofdstad wordt om die reden een groot aantal mensen verwacht rondom het stadion, de weg ernaartoe en in het stadscentrum.

Persoonscontroles

De Bernse politie laat weten het ‘hoogst mogelijke niveau van beveiliging en orde’ te willen garanderen rond het Europa League-duel. Supporters van Feyenoord kunnen onder meer persoonscontroles verwachten op straat. Hoeveel agenten donderdag op de been zijn, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De politie staat op scherp vanwege gebeurtenissen tijdens eerdere Europese uitwedstrijden van Feyenoord. ,,Die hebben herhaaldelijk geleid tot materiële schade, evenals rellen met slachtoffers en massale politieoperaties’’, aldus de politie in Bern in een persverklaring, indirect verwijzend naar de rellen met voetbalsupporters in Rome, waarbij in 2015 vernielingen werden aangericht.

,,We hebben de missie om veiligheid en orde te waarborgen’’, voegt een woordvoerder van de politie in Bern daaraan toe. ,,Maar we hopen op een vredig voetbalfestijn en werken daaraan. Voor dit doel hebben we speciale teams aangewezen die in gesprek gaan met de fans.’’

Quote We hebben speciale teams aangewezen die in gesprek gaan met de fans

Om alle personeelsinzet te kunnen richten op de veiligheid op straat, blijven bijna alle politiebureaus in Bern gesloten, zo heeft politiecommandant Stefan Blättler besloten. Wie aangifte wil doen, moet dat online doen. Bij noodgevallen kan 112 worden gebeld.

Engelse aanpak

Quote Ga ontspannen in een kroeg kijken als je geen kaartje kan krijgen Remco Ravenhorst Voorzitter Remco Ravenhorst van FSV De Feijenoorder hoopt dat de politie in Bern de supporters van Feyenoord niet te veel op de huid zit. Tijdens het uitduel onlangs tegen Rangers FC in Schotland waren er geen problemen, al was het uitvak toen niet uitverkocht. ,,Ik hoop dat ze in Bern de Engelse aanpak kopiëren’’, zegt Ravenhorst. ,,In Manchester kreeg de aanhang van Feyenoord in 2016 en 2017 de ruimte en konden ze hun biertje drinken. Daar kregen de Feyenoordsupporters na afloop complimenten over hun gedrag.’’

Hij vindt het te ver gaan om supporters die geen kaartje hebben voor de wedstrijd te ontraden naar Bern te reizen. ,,Supporters kunnen die afweging zelf wel maken’’, zegt voorzitter Remco Ravenhorst, wiens club met drie bussen supporters richting de Zwitserse hoofdstad reist. ,,Alleen ga er wel relaxt naartoe en ga ontspannen in een kroeg kijken als je geen kaartje kan krijgen.’’