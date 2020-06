Politie is helemaal klaar met baasjes die hun hond ‘even’ in snikhete auto achterlaten: ‘Dit is gewoon een misdrijf’

Manse heeft praktijkvoorbeelden te over van incidenten waarbij het baasje niet heeft stilgestaan bij de hitte die ontstaat als een viervoeter op de achterbank zit van een in de zon geparkeerde auto. ,,Een temperatuur van 27 graden loopt in tien minuten tijd op naar 37 graden en in een half uur naar 45 graden’’, legt hij uit. ,,In een geparkeerde auto warmt het nu eenmaal snel op omdat er geen ventilatie is. Je komt dan al heel snel tot temperaturen waarin je zelf niet zou willen zitten en een hond dus al helemaal niet.’’