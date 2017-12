Politie jaagt op man die vrouwelijke dj verminkte

De politie gaat er van uit dat het beide keren om de zelfde man ging. De dader is donkergetint, 20 á 25 jaar oud en ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een slank postuur en gemillimeterd zwart kroeshaar. Het meest opvallende aan zijn signalement is zijn pokdalige gezicht met veel littekens, waarschijnlijk van vroegere acné. Bij het tweede incident droeg hij een pet. De politie houdt er rekening mee dat hij het slachtoffer tijdens haar werk al in de gaten heeft gehouden en haar misschien volgt op social media.



Ook de auto van de dj heeft het in oktober moeten ontgelden. Het voertuig werd op 16 oktober in de parkeergarage aan de Karel Doormanstraat behoorlijk beschadigd. Er werd onder meer een ruit ingeslagen.



Het slachtoffer deed in Opsporing Verzocht geëmotioneerd haar verhaal. ,,Ik ben bang dat er iets gebeurt als ik met mijn kind over straat loopt. Ik doe niemand kwaad.’’ Ze verklaarde geen idee te hebben waarom iemand haar moet hebben.’’