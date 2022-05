Politie krijgt meerdere tips over doodgeschoten Sedar Soares (13)

De politie heeft de afgelopen dagen via de opsporingstiplijn een ‘tiental tips’ binnengekregen over de schietpartij van 2003 in Rotterdam-Slinge waarbij de 13-jarige Sedar Soares het leven verloor. Dat meldt een woordvoerder. Over de inhoud van de tips worden geen mededelingen gedaan.

Onbekend is of ook bij het Team Beschermde Getuigen al informatie is binnengekomen. ,,Dat horen we pas in een later stadium omdat het gaat om mensen van wie de identiteit verborgen blijft.’’

De politie heeft met name getuigen opgeroepen die destijds bij het fatale incident aanwezig waren en houdt er rekening mee dat die betrokkenen angstig zijn om een verklaring af te leggen. ,,We waarborgen hun veiligheid’’, zegt René Bergwerff, leider van het coldcaseteam dat de zaak in onderzoek heeft.

Heel ander scenario

Afgelopen donderdag maakte de politie bekend dat Sedar Soares niet - zoals jarenlang werd aangenomen - door een boze automobilist was doodgeschoten omdat hij een sneeuwbal tegen zijn auto had gegooid. Nadat zich in 2020 onverwacht een getuige zich bij de politie had gemeld, bleek dat sprake was van een heel ander scenario. Sedar werd geraakt door een kogel die was afgevuurd tijdens een ripdeal vlak bij het metrostation waar de knul met vrienden sneeuwballen aan het gooien was.

Naar aanleiding van die nieuwe informatie bedacht de politie een uniek plan die uiteindelijk voor de opheldering van de bijna twintig jaar oude moordzaak zou moeten zorgen. Met een computeranimatie werden beelden van Sedar bewerkt waarmee hij als het ware tot leven werd gewekt. Het is Sedar zélf die op een voetbalveld, gekleed in een trainingspak de dader vraagt niet langer te zwijgen en zich te melden bij de politie. ‘Spreek je uit. Nu!’

Bergwerff stelt er niet aan te twijfelen dat de zaak zal worden opgelost.

