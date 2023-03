Politie krijgt voor de tweede week op rij melding van vuurwapen op Rotterdamse school

Auto’s in beslag genomen en steekwapen gevonden bij verkeers­con­tro­le

Bij een verkeerscontrole op de Marathonweg in Vlaardingen heeft de politie maandag meerdere voertuigen in beslag genomen en voor ruim 35.000 euro aan openstaande schulden geïnd. Ook werd er in een auto een steekwapen aangetroffen.