Politie: Lessen getrokken uit voorvallen die voorafging aan doodrijden motoragent Arno

Twaalf jaar cel met tbs geëist voor doodrijden agent, familie van slachtof­fer: ‘Het is altijd te weinig’

‘Moordenaar’ noemde de familie van de doodgereden motoragent Arno de Korte verdachte Edwin M. (47) vandaag in de rechtbank. Het OM acht moord echter niet bewezen, maar wel doodslag. De vrachtwagenchauffeur zou het slachtoffer met opzet in een opwelling hebben doodgereden. De eis: twaalf jaar celstraf met tbs met dwangverpleging. ,,Zijn vrachtwagen was het wapen.’’