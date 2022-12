Politie lost waarschuwingsschot na melding vuurwapen in Barendrecht, maar vindt hakbijl

De politie had eerder op de dag een melding gekregen dat er drie mannen met een vuurwapen waren gezien in een voertuig. Even later kreeg de politie dit voertuig in het vizier. Toen de politie de mannen wilde aanhouden, gingen ze er te voet vandoor. De politie heeft toen een waarschuwingsschot moeten lossen. Na een korte achtervolging zijn twee van de drie verdachten aangehouden. De politie zoekt nog naar de derde man.