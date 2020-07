Politie lost waarschuwingsschoten om man in gestolen auto aan te houden

Speelbad van Plaswijck­park tijdelijk dicht

15:15 Het speelbad van de Havenspeeltuin in het Plaswijckpark in Rotterdam is nog tot woensdag gesloten. De verflaag van de vloer heeft losgelaten en daardoor is die glad geworden. Op de hele vloer moet daarom een nieuwe antisliplaag worden aangebracht. Dat moet in meerdere lagen gebeuren.