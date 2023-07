Politie lost waarschuwingsschoten tijdens achtervolging na beroving: viertal opgepakt

Een inkijkje in de heimelijke wereld van informan­ten: ‘De grootste criminelen zijn de beste bronnen’

Na de harde knal van de explosie volgt vaak een oorverdovende stilte. Verdachten zwijgen en zelfs het doelwit houdt vaak de mond. De politie heeft een wapen in handen om tóch meer te weten te komen over de explosiegolf in Rotterdam. Een inkijkje in de heimelijke wereld van informanten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). ,,Mensen praten graag, ook over stoere dingen.”