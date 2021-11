Politie maakt einde aan blokkades op Maasvlakte, geen actievoerders opgepakt

Ik Zeg Je Ilbey droomt van een carrière als stripteke­naar in Japan: ‘Daar ben je echt een artiest’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Ilbey Yasik uit Ommoord droomt van een carrière als striptekenaar in het Japanse Kyoto: „Je bent daar echt een artiest met heel veel fans.”

17 november