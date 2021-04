Politie maakt einde aan illegaal huisfeest met zo'n honderd bezoekers die 50 euro entree betaalden

Lintjesre­gen 2021 in de regio Rotterdam: er kan weer ‘iets’ meer

26 april Voor het tweede jaar in successie had de lintjesregen in de regio nadrukkelijk te maken met de coronapandemie. Maar anders dan vorig jaar, toen de burgemeesters in Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Ridderkerk en Rotterdam vooral telefonisch de surprise van een onderscheiding aan hun gedecoreerde burgers moesten melden, was er dit keer meer ‘ruimte’ voor decorum. Burgemeester Pieter van de Stadt van Lansingerland trok er zelfs met de bakfiets op uit. Het verrassingseffect bleek niet minder groot.