Politie maakt einde aan illegaal huisfeest met zo’n honderd bezoekers die 50 euro entree betaalden

Spelletjes spelen en spullen verkopen: deze kinderen maken tóch een feest van Koningsdag

27 april Geen grote feesten of vrijmarkten, maar deze kinderen maken toch iets van hun Koningsdag. In de J.A. Beijerinkstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel grijpen Dave (7) en Rayan (8) de gelegenheid aan om hun overbodige spulletjes te verkopen. Spelletjes, dvd’s, en wie één wieldop kwijt is, kan ook bij deze jonge ondernemers terecht. In het kader van verantwoord ondernemerschap: een pompje met handgel, te gebruiken voordat je de ‘winkel’ betreedt.