Politie: meer doden door verwarde personen dan door terreur

De criminaliteit in de Rotterdamse regio blijft daarentegen dalen. De afname werd in 2012 ingezet en is afgenomen van 131.639 misdrijven in dat jaar naar 102.207 misdrijven in dit jaar met nog een dikke week te gaan. Dat heeft Frank Paauw, chef van de Politie Eenheid Rotterdam, bekend gemaakt.



Met name bij de zogenoemde High Impact Crimes (straatroof, woninginbraken, overvallen) is al jaren een afname gaande. Het aantal woningeninbraken (van 9118 in 2012 naar 5227 dit jaar), straatroven (van 1754 naar 802) en overvallen (van 390 in 2012 naar 225 dit jaar) zakte wederom. Het aantal woninginbraken is volgens Paauw teruggelopen door preventieve maatregelen. ,,Doordat het de inbrekers alsmaar moeilijker wordt gemaakt om binnen te komen.’’ Maar ook het oppakken van veelplegers heeft daar aan toe bijgedragen. ,,Een inbreker komt graag terug op de plek weer hij al eerder is geweest. Als ergens een televisie is gestolen, komt er weer een nieuwe te staan.’’