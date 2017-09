Politie Napels: Geen enkel incident

VideoDe politie van Napels meldt dat er rond de wedstrijd gisteren van Napoli tegen Feyenoord ‘geen enkel incident is geweest’. ,,Of het verbod overdreven was? Dat is niet aan ons. Het is in Rome beslist op ministerieel niveau en dat is gedaan op basis van het laatste bezoek van Feyenoord-supporters aan ons land. En dat is niet goed verlopen.’’