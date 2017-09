Politie Napels: Geen kaarten voor Feyenoordfans

Heilige Boontjes genomineerd voor Hein Roethofprijs

12:03 Het Rotterdamse leer-werkproject Heilige Boontjes is in de race voor de Hein Roethofprijs 2017. De koffiezaak is één van de drie genomineerden. De prijs is voor een project dat bijdraagt aan het voorkomen van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid.