Politie neemt peperdure horloges van 140.000 euro in beslag en vervolgt man (68) voor witwassen

Mannen ontvoeren man met dure Rolex, takelen hem flink toe en plegen overval bij zijn moeder

In tv-programma Opsporing Verzocht is aandacht gevraagd voor een gewelddadige ontvoering in Rotterdam, waarbij het de twee daders ging om een horloge ter waarde van meer dan 10.000 euro. De mannen ontvoerden de eigenaar van het dure Rolex-horloge en takelden hem flink toe in een bestelbusje. Hierna drongen zij ook de woning binnen van de man, waar zijn zus en moeder werden mishandeld.