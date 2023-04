Politie onderzoekt brandende jerrycan voor coffeeshop Witte de Withstraat: ‘Kon heel anders aflopen’

Voor een coffeeshop in de Witte de Withstraat is in de nacht van woensdag op donderdag een jerrycan in de fik gestoken. Naast de jerrycan lag vuurwerk dat niet is afgegaan. De politie zegt dat het incident ‘heel anders kon aflopen, met veel meer schade'.