Politie onderzoekt dood Maassluise cafébaas

De Haagse politie zegt de toedracht van het overlijden nog te onderzoeken. ,,Gezien de omstandigheden waaronder agenten de overleden man aan het begin van de avond aantroffen, wordt een misdrijf in de relationele sfeer niet uitgesloten'', meldt de politie. ,,De betrokkenheid van de 46-jarige bewoner wordt nader onderzocht.'' Opvallend is dat de verdachte onwel in de woning werd aangetroffen. Hij werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Forensische en tactische opsporing doen uitgebreid onderzoek in en rondom de woning.

Schokkend bericht

Lian Boel genoot in Maassluis bekendheid als eigenaar van café t Smitje in de Westwijk, bij de Wethouder Smithal. Zijn overlijden is door vrienden op social media bekend gemaakt. Ook voetbalvereniging MSV’71 heeft het nieuws naar buiten gebracht. ,,Vandaag bereikte ons het schokkende bericht dat Lian Boel volkomen onverwachts onder trieste omstandigheden is overleden'', wordt op de website gemeld. ,,Als barman en eigenaar van café 't Smitje was Lian bij heel veel MSV’ers bekend. Veel van onze clubgenoten waren regelmatig in Café 't Smitje te vinden om te darten, bij de derde helft van de zaalvoetbalwedstrijden of gewoon om gezellig een biertje te drinken.''