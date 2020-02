Politie ontdekt 22.000 euro cash in onderbroek tijdens preventieve fouilleeractie

Leeuwen op de Coolsingel? Museum Rotterdam brengt oorlogsmy­thes tot leven

13:00 Leeuwen op de Coolsingel! Het is één van de stadsmythes die tijdens de oorlog ontstonden, in dit geval over roofdieren uit de Rotterdamsche Diergaarde die na het bombardement door de stad zwierven. De meest ongelofelijk verhalen krijgen een plekje in een bijzondere expositie in Museum Rotterdam.