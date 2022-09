Politie pakt drank af van feestende studenten in de trein tijdens ochtendspits

Tiener berooft hoogbejaar­den van tienduizen­den euro’s: oudste slachtof­fer is 95

Ze hadden allemaal haar overgrootoma- of -opa kunnen zijn, maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) had de 19-jarige Isabel R. geen enkel medelijden met haar hoogbejaarde slachtoffers. De tiener uit Scheveningen kleedde de ouderen van soms wel 91 of 95 jaar figuurlijk helemaal uit, nadat ze vermoedelijk met handlangers op slinkse wijze hun pinpassen had bemachtigd. Van elke rekening verdwenen vele duizenden euro’s.

