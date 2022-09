Politie pakt drank af van feestende studenten

column Nostalgie geboren uit ellende. Denk niet dat er ook maar één Rotterdam­mer is die het nog charmant vindt

,,Vroeger was alles beter’’, verzuchtte de vrouw naast me. We raakten aan de praat over het weer, ze vroeg waar ik woonde en dacht mijn familie te kennen. ,,Van daarachter’’, wees ze, ergens richting de Slagheksstraat en de Beverstraat. De familie Stok had er 85 jaar lang een buurtwinkel. Kende ik het nog? Jazeker. Een volle zak snoep voor vijftig cent vergeet een kind niet snel.

14 september