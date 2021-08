Politie pakt Rotterdamse vrouw (32) op na dodelijke schietpartij

Video/update Man (36) overleden na schietpar­tij in woning Rotterdam-West

11 juli Een 36-jarige Rotterdammer is zondagmiddag doodgeschoten in een woning aan de Ruilstraat in Rotterdam-West. De vriendin van het slachtoffer was ook in de woning op het moment van de schietpartij. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.