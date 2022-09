Politie pakt verdachte (22) op in onderzoek naar schietpartij Tiengemetensingel

VIDEO Joris (22) gaat viraal met TikTok op Erasmus­brug: ‘Enerzijds gek, maar ook verklaar­baar’

Welgeteld zes seconden duurt zijn moment of fame, waarin Joris Voeten (22) in de stromende regen over de Erasmusbrug fietst. ‘Rotterdam, really my favourite city’, klinkt het terwijl de regen langs zijn gezicht stroomt. Op TikTok is dit filmpje inmiddels 650.000 keer bekeken.

13 september