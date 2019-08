Politie plaatst audiofragment van huilende kinderen online: ‘dat trekt toch de aandacht’

,,We gingen af op een melding van een vechtpartij, maar het bleek om een spel van kinderen te gaan. De jongens speelden een soort Karatekid en noemden dit zelf een challenge. De kinderen gingen zo in het spel op dat ze zelf de risico's niet zagen, maar het was levensgevaarlijk. De Coen Moulijnweg is een drukke straat’’, aldus een agent van de politie Feyenoord. De agenten brachten de drie vriendjes naar hun ouders, waar ze op hun kop kregen. ,,De ouders waren flink geschrokken. Dit had ook anders kunnen aflopen. Thuis was het allemaal janken, dus de jongens waren wel genoeg gestraft.’’

De politie benadrukt de kinderen niet belachelijk te willen maken met het geluidsfragment: ,,In plaats van een foto of video hebben we nu een geluidsfragment gebruikt om het bericht aan te kleden. Dat trekt toch de aandacht. We hebben daar goed over nagedacht, want het is op het randje. Maar het is niet te achterhalen wie deze kinderen zijn, dus wat ons betreft kunnen we dit delen.’’